Рейды по Ростову: десятки нарушений выявили во время проверки автобусов

В 29 случаях протоколы составили из-за технических неисправностей машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 28 мая по 21 июня десятки нарушений выявили во время рейдов по общественному транспорту Ростова. Всего специалисты осмотрели более 280 машин, сообщают городские власти.

Так, в 29 случаях протоколы составили из-за технических неисправностей автомобилей. 21 нарушение было связано с неработающими кондиционерами. В 12 салонах не нашли электронные табло и автоинформаторы, а в 6 были неисправны подъемники и пандусы. Также в единичных случаях нарекания вызвало состояние салонов.

- По фактам нарушений в отношении перевозчиков будут применены меры гражданско-правовой ответственности, вплоть до расторжения муниципальных контрактов, - прокомментировали в администрации донской столицы.

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