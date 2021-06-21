Проверка в автобусах: за отсутствие масок наказали 76 ростовчан

Всего с инспекцией обошли 2775 автобусов и троллейбусов Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю в общественном транспорте Ростова выявили 76 нарушений масочного режима. Во всех случаях санитарные правила не соблюдали пассажиры. Теперь им грозят административные штрафы, сообщили городские власти.

Водителей не наказали, потому что они были в масках. Всего же с инспекцией обошли 2775 автобусов и троллейбусов.

- При этом группы транспортных предприятий, которые следят за соблюдением санитарных норм среди водителей, проверили более 3342 единиц подвижного состава и вынесли 14 дисциплинарных взысканий, - добавили в администрации Ростова.

Накануне в донской столице оштрафовали почти 100 пассажиров автобусов без масок.

Тогда проверили более 3 тысяч единиц общественного транспорта