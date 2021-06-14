В Ростове оштрафовали почти 100 пассажиров автобусов без масок

Мониторинг проходит не только в автобусах, но и в развлекательных заведениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую неделю мониторинговые группы в Ростове-на-Дону проинспектировали 3252 автобусов и маршруток города. В результате было выписано несколько десятков административных протоколов на пассажиров, которые были в салоне без масок. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

По итогам рейдов выявили 90 человек, которые игнорировали требования носить маску в общественном транспорте. При этом среди водителей подобных нарушений не зафиксировали. Кроме того, в выходные с 4 по 6 июня мониторинг прошел и в 45 ночных заведениях. В результате за нарушения предписанных норма оштрафовали 6 посетителей и одного владельца ресторана.

Напомним, пандемия коронавируса на Дону продолжается, однако, показатели заболеваемости медленно идут на спад. За последние сутки выявили 156 случаев заражения. Впервые за многие месяцы в минувшие 24 часа в результате заражения никто не умер.

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