Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 августа 2021 14:20

Видео и фото с места массового ДТП на трассе М-4 «Дон»: погибли трое взрослых и один ребенок

Спасатели ликвидируют последствия аварии — публикуем видео и фото с места массового ДТП на трассе М-4 «Дон»
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На М-4 столкнулись девять автомобилей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

На М-4 столкнулись девять автомобилей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Видео и фото с места массового ДТП на трассе М-4 «Дон» опубликовали в управлении МЧС. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия аварии в Аксайском районе.

Происшествие случилось 6 августа около 11 часов в районе Истоминского сельского поселения. По данным донской Госавтоинспекции, на трассе столкнулись девять машин — две грузовые и семь легковых.

Авария в Аксайском районе на М-4 «Дон» 06.08.2021
Видео: пресс-служба управления МЧС России по РО

— Предварительно, пострадало пять человек. Четыре человека погибли, один из них — ребенок до года, — прокомментировали в ведомстве.

Пострадавших доставили в больница. Пока об их состоянии ничего неизвестно.

Причины аварии пока неизвестны. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины аварии пока неизвестны. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Последствия ДТП продолжают ликвидировать. На кадрах с места видно, что несколько легковушек от удара превратились в груду металла. Серьезные механические повреждения и у одного из грузовиков.

погибли четыре человека, в том числе ребенок. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

погибли четыре человека, в том числе ребенок. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Из-за аварии на трассе М-4 "Дон" образовалась огромная пробка. Транспортный затор растянулся от Ольгинского сельского поселения до Истоминского.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре человека погибли, пять ранены в массовой аварии на трассе М-4 в Ростовской области

На дороге столкнулись девять машин. (Подробности)

ЧПИнтересное