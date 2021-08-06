Видео и фото с места массового ДТП на трассе М-4 «Дон»: погибли трое взрослых и один ребенок

На М-4 столкнулись девять автомобилей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Видео и фото с места массового ДТП на трассе М-4 «Дон» опубликовали в управлении МЧС. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия аварии в Аксайском районе.

Происшествие случилось 6 августа около 11 часов в районе Истоминского сельского поселения. По данным донской Госавтоинспекции, на трассе столкнулись девять машин — две грузовые и семь легковых.

— Предварительно, пострадало пять человек. Четыре человека погибли, один из них — ребенок до года, — прокомментировали в ведомстве.

Пострадавших доставили в больница. Пока об их состоянии ничего неизвестно.

Причины аварии пока неизвестны. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Последствия ДТП продолжают ликвидировать. На кадрах с места видно, что несколько легковушек от удара превратились в груду металла. Серьезные механические повреждения и у одного из грузовиков.

погибли четыре человека, в том числе ребенок. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Из-за аварии на трассе М-4 "Дон" образовалась огромная пробка. Транспортный затор растянулся от Ольгинского сельского поселения до Истоминского.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

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