Четыре человека погибли, пять ранены в массовой аварии на трассе М-4 в Ростовской области

На месте трагедии работают спасатели и полицейские. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В пятницу, 6 августа, в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» случилась серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, столкнулись девять машин: семь легковых и два большегруза.

Движение на месте аварии ограничено. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

По данным ведомства, на месте скончались четверо человек, один из них – ребенок. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, четверо человек погибли. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Отметим, что на данный момент информация ГИБДД и МЧС разнится. Так, по данным спасателей, на месте скончались трое человек, двое из которых - дети. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб региона. Информация уточняется.

Еще пять человек ранены. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Также полицейские опубликовали кадры с места трагедии.

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