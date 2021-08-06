Четыре человека погибли, пять ранены в массовой аварии на трассе М-4 в Ростовской области

На месте трагедии работают спасатели и полицейские. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО
В пятницу, 6 августа, в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» случилась серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, столкнулись девять машин: семь легковых и два большегруза.
Движение на месте аварии ограничено. Фото: пресс-служба областной ГИБДД
По данным ведомства, на месте скончались четверо человек, один из них – ребенок. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным, четверо человек погибли. Фото: пресс-служба областной ГИБДД
Отметим, что на данный момент информация ГИБДД и МЧС разнится. Так, по данным спасателей, на месте скончались трое человек, двое из которых - дети. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб региона. Информация уточняется.
Еще пять человек ранены. Фото: пресс-служба областной ГИБДД
Также полицейские опубликовали кадры с места трагедии.
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