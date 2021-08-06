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Общество6 августа 2021 9:18

В Ростове-на-Дону кроссовер врезался в строительный забор

Никто не пострадал
ПОПОВА Екатерина
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Никто не пострадал

Никто не пострадал

Авария произошла ночью на Бульваре Комарова, что в Северном жилом массиве. Об этом сообщает источник.

Компания молодых людей на черном кроссовере врезалась в строительный забор. Есть вероятность, что автомобиль снес столб, который потом упал на забор. По предварительным данным никто не пострадал.

Утром на место ДТП прибыл инспектор ДПС. Машину с покореженным бампером забрал эвакуатор.

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