В Ростове-на-Дону кроссовер врезался в строительный забор

Никто не пострадал

Авария произошла ночью на Бульваре Комарова, что в Северном жилом массиве. Об этом сообщает источник.

Компания молодых людей на черном кроссовере врезалась в строительный забор. Есть вероятность, что автомобиль снес столб, который потом упал на забор. По предварительным данным никто не пострадал.

Утром на место ДТП прибыл инспектор ДПС. Машину с покореженным бампером забрал эвакуатор.

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