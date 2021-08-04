В Ростовской области произошло ДТП с участием 12-летнего мотоциклиста

Школьник допустил столкновение со встречным автомобилем Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Роствоской области произошла авария с участием несовершеннолетнего за рулем. ДТП произошло на проселочной дороге между слободой Кашары и селом Верхнекалиновка. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.

Как уточнили в ведомстве, все произошло сегодня, в 13.45. Предварительно известно, что 12-летний водитель в шлеме на мотоцикле «МОТО Рейсер РС250», который не зарегистрирован в МРЭО, допустил столкновение со встречным автомобилем «Газ 3507». Им управлял 34-летний мужчина. По словам водителя автомобиля, он пытался избежать столкновения, съезжая на обочину. Однако предотвратить аварию не удалось. В итоге пострадал только несовершеннолетний мотоциклист.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут выявлены все обстоятельства случившегося. На отца подростка составили административный протокол.

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