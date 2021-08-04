В Ростовской области 80-летний водитель устроил смертельное ДТП

Все произошло вчера, около 20 часов. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в селе Новобессергеневка 79-летний водитель Lada Kalina устроил смертельное ДТП. Об этом сегодня утром, 4 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, все произошло вчера, около 20 часов. Предварительно, мужчина на своей легковушке очень спешил, объезжая попутные машины по обочине. В какой-то момент на дороге оказалась 48-летняя женщина, она попала под колеса и погибла на месте. После этого Lada Kalina зацепила Mercedes и опрокинулась. При аварии пострадал и сам пожилой владелец отечественного авто.

- Со слов родственников, у водителя было два инсульта. Сейчас еще проводится проверка, будут установлены все обстоятельства трагедии, - добавили в ГИБДД.

Также вчера в ДТП попали молодые люди на «ВАЗе». Они получили травмы. У 21-летнего водителя не было прав.

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