В Ростовской области за смертельное ДТП осудили бывшего военного

Младший сержант запаса попал в аварию весной 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области бывший военный получил за смертельное ДТП 5,5 лет колонии-поселения. Ему на 2 года запретили садиться за руль. Также мужчина должен выплатить 1 млн рублей за моральный вред. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в главном военном следственном управлении Следственного комитета.

Известно, что младший сержант запаса попал в аварию весной 2020 года. Тогда он под горячительным катался на своем Kia Spectra и в какой-то момент не уследил за управлением. Его машина слетела дороги и опрокинулась. Сам водитель выжил, а вот его пассажир умер от тяжелых травм.

Также в июне этого года за аварию с тремя погибшими осудили еще одно военного. Он проведет в колонии-поселения 3 года и 10 месяцев.

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