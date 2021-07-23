16-летний водитель устроил смертельное ДТП на трассе Егорлыкская - Сальск

Юноша взял ключи от машины тайком, когда родители спали. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 23 июля, на трассе Егорлыкская - Сальск 16-летний водитель Skoda Octavia устроил в смертельную аварию. После столкновения с его машиной погиб 49-летний владелец Lada Largus, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, юноша был состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость и не справился с управлением, из-за этого авто вылетело на встречную полосу и столкнулось со встречной легковушкой. Сам молодой человек получил получил травмы различной степени тяжести.

Выяснилось, что он взял ключи от машины тайком, когда родители спали. Сейчас правоохранители проводят проверку. Жителям Дона напоминают: за передачу машины человеку без прав грозит штраф. Также в Госавтоинспекции просят следить за подростками и не оставлять ключи от транспорта на видном месте.

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