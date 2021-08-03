В Волгодонске молодые люди на «ВАЗ-2115» попали в ДТП

Несчастный случай произошел на улице Маршала Кошевого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 3 августа, в Волгодонске после столкновения Hyundai Solaris и «ВАЗ-2115» пострадали двое молодых людей: 21-летний водитель и его 17-летний пассажир. Они оба находились в отечественной легковушке. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что несчастный случай произошел днем, около 11 часов, на улице Маршала Кошевого. У автоинспекторов уже есть предварительная версия по этому ДТП.

Правоохранители считают, что водитель иномарки, поворачивая налево не уступил дорогу. Из-за этого авто зацепились и не смогли разъехаться. Стоит отметить, что водитель «ВАЗА» тоже нарушил закон - у него не было прав на управление транспортом.

Также сегодня, 3 августа, в аварии на трассе Дубовское - Заветное Chevrolet Niva слетела с дороги и опрокинулась. Водитель погиб.

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