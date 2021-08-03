В Ростовской области на трассе Дубовское - Заветное погиб водитель Chevrolet Niva

После ДТП водитель скончался в больнице
Фото: Сергей ГАПОН
Сегодня, 3 августа, в Ростовской области в ДТП на трассе Дубовское - Заветное погиб 49-летний водитель Chevrolet Niva. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла сегодня утром, около 9 часов. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем авто. не справился с управлением и слетел в кювет. Машина опрокинулась.
- После ДТП водитель скончался в больнице. По факту трагедии сейчас проводится проверка, специалисты установят все обстоятельства случившегося, - добавили в ГИБДД.
Ранее на трассе Кашары - Морозовск перевернулась Lada Priora. В итоге пострадали сразу четыре человека, в том числе дети.
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