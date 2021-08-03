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Происшествия3 августа 2021 16:26

В Ростовской области на трассе Дубовское - Заветное погиб водитель Chevrolet Niva

Авто слетело в кювет и опрокинулось
Ангелина СКИБА
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После ДТП водитель скончался в больнице

После ДТП водитель скончался в больнице

Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 3 августа, в Ростовской области в ДТП на трассе Дубовское - Заветное погиб 49-летний водитель Chevrolet Niva. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла сегодня утром, около 9 часов. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем авто. не справился с управлением и слетел в кювет. Машина опрокинулась.

- После ДТП водитель скончался в больнице. По факту трагедии сейчас проводится проверка, специалисты установят все обстоятельства случившегося, - добавили в ГИБДД.

Ранее на трассе Кашары - Морозовск перевернулась Lada Priora. В итоге пострадали сразу четыре человека, в том числе дети.

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