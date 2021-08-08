Видео с места аварии, в которой сгорели трое человек, показали полицейские из Ростовской области

После столкновения в кювет слетела вначале одна машина, а потом и вторая. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области в воскресенье, 8 августа, случилась авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП три молодых человека, - водитель и два пассажира «двенадцатой», сгорели заживо.

В пресс-службе областной ГИБДД рассказали, что водитель «Лады Весты» выехал на полосу встречного движения, столкнулся с «Приорой». От удара Приора упала в кювет, а водитель «Лада Весты» врезался еще в «ВАЗ 2112».

«Двенадцатая» также упала в кювет и мгновенно вспыхнула.

Полицейские, которые сейчас работают на месте трагедии, обнародовали видео с последствиями автокатастрофы. Судя по всему, считанных минут хватило, чтобы от машины остался обожженный каркас.

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