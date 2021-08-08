Три человека заживо сгорели на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области с "двенадцатой" сгорели три человека. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В воскресенье, 8 августа на автодороге Ростов-Волгодонск произошла авария, в результате которой погибли три человека, еще один пострадал.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель «Лады Весты» выехал на «встречку» и по касательной столкнулся с «Приорой».

От удара Приора «слетела» в кювет, после чего водитель «Лада Весты» врезался в «ВАЗ 2112».

Удар был такой силы, что «двенадцатая» также слетела в кювет и вспыхнула.

Считанных минут хватило, чтобы от машины остался обожженный каркас. У людей, которые были внутри, не было времени на то, чтобы выкарабкаться из салона.

В результате трое человек сгорели заживо.

В пресс-службе областной ГИБДД сказали, что это 26-летний водитель «двенадцатой», и его пассажиры, - мужчины возрастом 19 и 22 года. Травмы получил водитель «Весты», его отвезли в больницу. Сейчас на месте автокатастрофы работают полицейские.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о еще одной аварии, которая унесла четыре жизни.

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