Три человека пострадали после столкновения «ВАЗа» и «Лады» в Таганроге

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Таганроге в ДТП пострадали двое водителей - 19 и 23 лет, а также 17-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении в одной из машин. Об этом сообщили отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел на пересечении Чехова и Ломоносова вчера около 20 часов. По предварительным данным, молодой человек на «ВАЗ-2114» поворачивая налево уступил дорогу автомобилю «Лада Калина» (Lada Kalina). В итоге произошло лобовое столкновение.

- Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Специалисты устанавливают детали и обстоятельства аварии, - добавили в ГИБДД.

Ранее в ДТП на трассе М-4 «Дон» после столкновения «ГАЗа» и «МАЗа» погиб 19-летний юноша, еще один человек - 26-летний водитель - получил травмы различной степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на трассе Новошахтинск - Майский

Предварительно, водитель Volvo не пропустил Yamaha R1 (подробности)