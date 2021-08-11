Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на трассе Новошахтинск - Майский

Авария произошла на перекрестке. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области на трассе Новошахтинск - Майский после столкновения с фурой погиб 23-летний мотоциклист. Молодого человека привезли в больницу, но спасти уже не успели. Медики смогли только констатировать летальный исход. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась вчера вечером, около 21.10. По предварительным денным, произошло лобовое столкновение. Водитель грузовика Volvo поворачивал налево на перекрестке и не пропустил Yamaha R1. Владелец железного коня просто не смог увернуться от машины.

Сейчас еще проводят проверку. Также вчера на трассе в Мартыновском районе произошло серьезное ДТП с участием легковушки и фургона. Эта авария унесла жизни троих человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге на Транспортной столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

Ситуацию на дороге, по всей видимости, спровоцировал водитель Hyundai HD (подробности)