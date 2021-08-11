Три человека погибли после ДТП с фургоном на трассе в Ростовской области

Столкнулись фургон «ЗИЛ» и «ВАЗ-2115». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Три человека погибли после ДТП на трассе в Мартыновском районе Ростовской области. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Авария произошла 10 августа, около 20.30, на трассе от подъезда Семикаракорска к хутору Малоорловский. Столкнулись фургон «ЗИЛ» и «ВАЗ-2115». Скончались все, кто находился в легковушке. На месте происшествия не смогли спасти 56-летнего водителя и пассажира 45 лет. Еще один пострадавший умер в больнице.

По предварительным данным, мужчина, который находился за рулем фургона, при повороте налево на сплошной не предоставил преимущество «ВАЗу». Из-за этого и произошла авария. Сейчас по факту ЧП еще проводят проверку, правоохранители выясняют детали.

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