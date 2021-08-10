В ГИБДД назвали предварительную причину массового ДТП между Ростовом и Батайском

Пострадала 34-летняя водитель Škoda. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Информацию о массовом ДТП на Северном подъезде к Батайску уточнили в ГИБДД. По предварительным данным, аварию мог спровоцировать водитель «МАЗа» - мужчина заснул за рулем.

- 10 августа в 6.25 водитель автомобиля «МАЗ-551626-580-050», предварительно, двигаясь из Ростова в сторону Батайска был в утомленном состоянии и заснул за рулем. Из-за этого грузовик оказался на встречной полосе, - рассказали в ведомстве.

Далее, по мнению правоохранителей, «МАЗ» зацепил встречный Opel Zafira и врезался в барьерное ограждение, ударив при этом Škoda и Lada Kalina.

- Машины получили механические повреждения. Пострадала и была доставлена в ЦГБ Батайска 34-летнияя водитель Škoda. Проводится проверка, - добавили в ГИБДД.

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