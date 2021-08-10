В массовом ДТП между Ростовом и Батайском пострадал водитель иномарки

На трассе столкнулись сразу четыре машины Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 10 августа, в массовом ДТП на Северном подъезде к Батайску пострадал водитель автомобиля марки Škoda. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, рано утром, около 6.35, на трассе столкнулись сразу четыре машины: МАЗ, Škoda, Lada Kalina и Opel Zafira.

- Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Детали и причины аварии пока уточняются, - добавили в ГИБДД.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», к этому моменту в районе ДТП серьезного затора нет, водители могут проехать по участку дороги.

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