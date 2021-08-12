В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб 19-летний юноша, есть пострадавший

Специалисты еще уточняют обстоятельства и причины происшествия. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 19-летний юноша, еще один человек - 26-летний водитель - получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вечером 11 августа. По предварительным данным, мужчина, который находился за рулем «ГАЗа», не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик МАЗ. Погибший и пострадавший были в «ГАЗе».

- Специалисты сейчас еще уточняют обстоятельства и причины происшествия, - добавили в ГИБДД.

Ранее смертельная авария произошла на трассе Новошахтинск - Майский. Там водитель Volvo не пропустил мотоцикл Yamaha R1. Из-за этого произошло столкновение. Водитель бойка умер в больнице.

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