Когда может подорожать проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону

Ездить по прежним ценам по городу, вероятно, осталось недолго Фото: Артур СЕЛИМОВ

Проезд в общественном транспорте в Ростове на дону может подорожать уже в ноябре. Об этом говорится в тексте проекта соответствующего постановления администрации города.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 11 ноября 2021 года, - указано в тексте документа, который еще не принят.

Согласно проекту, стоимость проезда подорожает следующим образом. Проезд в автобусе будет стоить 29 рублей при оплате транспортной картой — 29 рублей, при безналичном расчете банковской картой — 30 рублей, а при наличном расчете — 32 рубля. В электротранспорте — 23 рубля вне зависимости от способа оплаты, - сообщают в администрации.

Также сохраняются льготы для пенсионеров и учащихся: проезд в автобусе для них будет стоить 14 рублей 50 копеек и 11 рублей 50 копеек — в автобусах и трамваях.

Все льготы, которыми пользовались пассажиры ранее, сохраняются.

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