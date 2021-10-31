Примерить в реале, купить - онлайн: Как работают ТЦ в дни коронавирусных запретов на Дону

Торговые центры стали работать по особому режиму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области до 7 ноября введены жесткие ограничения, цель которых - не допустить распространение коронавирусной инфекции. В этот период разрешено меньше, чем запрещено.

Так, торговые центры стали работать по особому режиму: посетителям на входе нужно показать QR-код, ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни. Без них внутрь не пустят.

Как на самом деле работают ТЦ, в которых можно сделать лишь покупки в аптеке, супермаркете, заключить услуги связи или забрать купленный онлайн-товар (это прописано в документе об ограничениях, - прим. авт.). Это и выяснил корреспондент "КП-Ростов-на-Дону", отправившись в торговые центры Ростова и окрестностей.

В ожидании покупателей. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ГУЛЯЙ СЕБЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Первое что бросается в глаза - отсутствие автомобилей на парковке. В обычный выходной день здесь - не протолкнуться и приходиться искать закуток, куда можно поставить машину.

Теперь же все проходы в торговый комплекс закрыты, попасть внутрь можно только с одного входа. И на нем у вас обязательно потребуют QR-код о сделанной прививке от коронавируса, свежий ПЦР-тест или справку о перенесенном ковиде в течение последних шести месяцев.

Народ все понимает. Люди останавливаются и начинают искать заветную картинку в телефоне с кодом, чтобы пройти. Все документы сотрудники проверяют на глаз: не сканируют и с паспортом владельца не сверяют. Главное: чтобы был.

Такая картина во многих ТЦ. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПРИМЕРИТЬ МОЖНО, ВЗЯТЬ САМОМУ - НЕТ

Внутри торгового центра стоит непривычная уху завсегдатая тишина. Первый попавшийся вещевой магазин весь в оградительной ленте. Он работает, но с первого взгляда как пункт выдачи.

Завидев заинтересованного покупателя, продавец доверительно поясняет: приобрести можно любой товар, но по очень своеобразной схеме.

- Самому взять вещь с вешалки нельзя, - рассказывает о пути обойти закон консультант Андрей. - Вам нужно выбрать определенную вещь, показать на нее и я дам ее на примерку. Если все устроит, оформляем его через онлайн-покупку. После оформления, товар будет готов в течении трех минут. Но не тот, что вы мерили, а аналогичный - вы просто получите ее со склада.

За покупками - после ноябрьских каникул. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВСЕ ЗАКРЫТЫ, ДА НЕ ВСЕ

Внутри торгового центра складывается такое впечатление, что в период ограничений, связанных с covid-19, дистанцию держат не только люди, но и сами торговые точки. Магазины открыты через раз и все ведут продажи по-разному.

Например, в одном ряду подряд стоят три бутика со спортивной одеждой: они примерно одинаковые по площади и реализуют похожую продукцию, только один магазин закрыт, другой работает только на выдачу онлайн-покупок, а третий и функционирует по схожей озвученной мне ранее схеме.

Не вся торговля разрешена. Фото: Ольга ГОПАЛО

ВЕЩАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В строительном гипермаркете как всегда многолюдно. Впереди у горожан целая неделя выходных, а это значит - ее можно посвятить ремонту. С самого открытия на кассах уже можно увидеть очереди.

Также прописанные в документе ограничения не коснулись продовольственного маркета, там продается совершенно разная продукция - от продуктов до товаров для дома, поэтому подавляющее большинство посетителей идут сразу к нему.

При этом совсем не работают детские площадки и другие развлекательные места. А вот магазины с одеждой для детей работают в обычном режиме, поэтому там родители спокойно могут сделать покупки.

В строительном магазине покупатели готовятся к длиннцм каникулам. Фото: Артур СЕЛИМОВ

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ - ЕСТ

В ТЦ работают футкорты, где можно заказать еду. Все рестораны работают на вынос. Интересно, что в некоторых требуют при заказе показать QR-код или ПЦР-тест, хотя без них внутрь здания никак не пройдешь. Кассиры объясняют это тем, что у их торговой сети есть собственные правила, которые требуется соблюдать.

Торговые точки с техникой тоже открыты, но людей там совсем нет.

- Обычно мы основную выручку делаем в пятницу, субботу и воскресенье, теперь людей совсем нет, - рассказывает продавец техники Игнат. - Мы делаем планы на мелкой технике, к нам заходят люди по пути в другой магазин и делают покупки. Сейчас все магазины с одеждой практически закрыты, поэтому клиентов совсем нет.

В продуктовые магазины можно только с медицинским документом. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В ТЦ - ЗА ВАКЦИНОЙ

Единственное место, где наплыв посетителей не уменьшился, это пункт вакцинации. Людей в эти дни стало в два раза больше, чем в прошлые периоды.

- Эти два дня прививаются очень многие, - рассказывает медсестра Елена. - У всех появилось свободное время, поэтому люди идут на прививку от коронавируса. Сейчас после нее можно безопасно отдохнуть дома и не переживать за рабочую неделю. Также много "охотников" за новой вакциной "Спутник Лайт". Как только ее привозят, то сразу же всю разбирают.

Впереди еще целая неделя ограничений, которую придется провести без развлечений. Но с другой стороны - это прекрасный повод побыть вместе с родными, закончить ремонт или сделать уборку, а, может, насладиться теплой осенней прогулкой, отправившись на природу.

Детские площадки не работают. Фото: Артур СЕЛИМОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

За нарушение могут грозить штрафы или приостановление деятельности

- Торговать подобным образом запрещено, но магазины, таким образом, пытаются выжить, - говорит ростовский юрист Ваган Бегланян. - Подобные действия попадают под статью 6.3 часть 2 "Кодекса об административных правонарушениях РФ". Если это удастся доказать, то на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - наказание может составить от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или также административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Без медицинского документа пройти нельзя. Фото: Ольга ГОПАЛО

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