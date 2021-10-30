Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 октября 2021 18:00

Масштабные проверки соблюдения антиковидных ограничений ждут донскую столицу

Проверочные мероприятия будут проходить даже ночью
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове пройдут проверки соблюдения антиковидных мер. Фото: администрация Ростова

В Ростове пройдут проверки соблюдения антиковидных мер. Фото: администрация Ростова

В донской столице мониторинговые группы проверят соблюдение антиковидных ограничений, введенных на период с 30 октября по 7 ноября. В настоящее время в городе сформировано уже 22 группы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что проверочные мероприятия будут проводиться каждый день, в том числе в ночное время. В них будут принимать участие полицейские и сотрудники районных администраций.

- Особое внимание будет уделяться соблюдению масочного режима, социальному дистанцированию и контролю за осуществлением деятельности предприятий, в отношении которых установлены ограничения, - подчеркнул глава управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов.

Проверки будут проводиться до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области выявили еще 625 зараженных COVID-19.

Антирекорд по заражениям за сутки снова побит.