Масштабные проверки соблюдения антиковидных ограничений ждут донскую столицу

В Ростове пройдут проверки соблюдения антиковидных мер. Фото: администрация Ростова

В донской столице мониторинговые группы проверят соблюдение антиковидных ограничений, введенных на период с 30 октября по 7 ноября. В настоящее время в городе сформировано уже 22 группы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что проверочные мероприятия будут проводиться каждый день, в том числе в ночное время. В них будут принимать участие полицейские и сотрудники районных администраций.

- Особое внимание будет уделяться соблюдению масочного режима, социальному дистанцированию и контролю за осуществлением деятельности предприятий, в отношении которых установлены ограничения, - подчеркнул глава управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов.

Проверки будут проводиться до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

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