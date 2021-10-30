В Ростовской области выявили еще 625 зараженных COVID-19

В Ростовской области коронавирус подтвердился у 625 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе вновь возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Так за минувшие сутки опасный вирус подтвердился еще 625 местных жителей. А общее количество зараженных достигло 155453. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ростовской области.

- Коэффициент распространения инфекции - 1,04. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3701, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в ковидных госпиталях Ростовской области находятся 50 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни изо дня в день борются врачи. Но спасти медикам, к сожалению, удается не всех. За вчерашний день коронавирус унес жизни 34 местных жителей. Так общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 7 713.

Но растет и количество выздоровевших. За минувшие сутки победить опасный вирус смог 581 человек. За весь период буйства инфекции в области выздоровели 131 312 человек.

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