Коронавирус в Ростове-на-Дону 29 октября 2021: ковид подтвердился у 618 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 618 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 29 октября 2021 - заразились еще 211 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 618 человек. Общее число зараженных составило 154 208.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,6% – от 46 до 65 лет; 12,3% – от 66 до 79 лет; 3,7% – старше 80 лет; 16,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 919 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 30 человек.

За сутки выздоровели 573 зараженных. За все время от ковида вылечились 130 143 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 31 инфицированного. Это 15 женщин в возрасте от 63 до 90 лет и 16 мужчин в возрасте от 42 до 90 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 646 человека.

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