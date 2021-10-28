Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 октября 2021: в регионе выявили еще 609 зараженных

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 609 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 октября 2021 - заразились еще 200 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 609 человек. Общее число зараженных составило 153 590.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,6% – от 46 до 65 лет; 14% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 17,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 933 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 45 человек.

За сутки выздоровели 560 зараженных. За все время от ковида вылечились 129 570 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 32 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 46 до 85 лет и 15 мужчин в возрасте от 30 до 90 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 583 человека.

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