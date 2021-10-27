Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 октября 2021: за сутки подтвердились еще 599 случаев

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 599 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 октября 2021 - заразились еще 198 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 599 человек. Общее число зараженных составило 152 981.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,6% – от 46 до 65 лет; 16% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 17,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 942 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 44 человека.

За сутки выздоровели 543 зараженных. За все время от ковида вылечились 129 010 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 50 до 86 лет и 10 мужчин в возрасте от 51 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 583 человека.

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