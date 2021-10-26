Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 октября 2021: инфекцию обнаружили еще у 606 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 606 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 октября 2021 - заразились еще 199 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 606 человек. Общее число зараженных составило 152 382.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,9% – от 46 до 65 лет; 15,2% – от 66 до 79 лет; 4% – старше 80 лет; 18,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 971 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 51 человек.

За сутки выздоровели 540 зараженных. За все время от ковида вылечились 128 467 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 33 инфицированных. Это 21 женщина в возрасте от 36 до 84 лет и 12 мужчин в возрасте от 57 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 555 человек.

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