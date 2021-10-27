Как будут работать ТЦ в Ростовской области с 28 октября по 7 ноября, рассказали власти

В ТЦ с завтрашнего дня пускают только по QR-коду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С четверга, 28 октября, попасть в торговые центры в Ростовской области смогут только те, у кого есть QR-код. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Посетители должны будут на входе показать сертификат о вакцинации с QR-кодом или справку о перенесенной болезни, - уточняется в изменениях в постановление № 272 правительства региона, подписанных в среду, 27 октября, губернатором Василием Голубевым.

Напомним, усиление ограничений вступает в силу 28 октября. Так, до 7 ноября в торгово-развлекательных центрах запретят продажу непродовольственных товаров кроме товаров первой необходимости. Аптеки и салоны связи продолжают работу в обычном режиме.

Также на время прекратят работу организации сферы услуг, такие как спортзалы, фитнес-клубы, плавательные бассейны, аквапарки, бани, сауны, СПА-центры, косметические и массажные салоны, солярии, цирки и кинотеатры. В парикмахерских можно будет только стричься, а из культурных объектов в доступе остались только музеи и театры.

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