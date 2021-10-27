Как в Ростовской области будут следить за теми, кто вернулся из другого региона

Местные власти, полиция и Роспотребнадзор проследят за выполнением требования. Фото: АО "СКППК".

Выезжая за пределы Ростовской области дольше, чем на 72 часа, при возвращении жители региона должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и дожидаться его результатов на самоизоляции. Требования, введенные в регионе введены с 20 октября, продолжают действовать в условиях усиления антиковидных ограничений: соответствующее постановление подписал 28 октября губернатор Василий Голубев.

- Соблюдение новой нормы — это обязанность гражданина. Есть широкий механизм контроля, главную роль в котором играют муниципальные штабы, — подчеркнули в правительстве Ростовской области. — Также выполнение норм постановления № 272 контролируется в ходе специальных рейдов и проверочных мероприятий, проводимых уполномоченными органами власти.

В правительстве разъяснили, что контролировать исполнение требований будут органы исполнительной власти, руководство муниципальных образований, полиция и Роспотребнадзор. Следить за уезжающими и возвращающимися будут муниципальные штабы.

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