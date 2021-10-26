Власти объяснили, как будут контролировать въезд и выезд из Ростовской области

Фото: АО "СКППК".

С 20 октября всех уезжающих из Ростовской области обязали сдавать ПЦР-тест по возращении. Власти рассказали, как будут контролировать передвижение жителей.

Напомним, тестирование придется пройти, если вы отсутствовали в области более 72 часов. Сдать анализы нужно на следующий день после прибытия. При этом до получения результата, согласно правилам, необходимо самоизолироваться.

В правительстве разъяснили, что контролировать исполнение требований будут органы исполнительной власти, руководство муниципальных образований, полиция и Роспотребнадзор. Следить за уезжающими и возвращающимися будут муниципальные штабы.

— Также выполнение норм постановления № 272 контролируется в ходе специальных рейдов и проверочных мероприятий, проводимых уполномоченными органами власти, — говорится в сообщении.

Ранее власти пояснили, как фиксируется время отсутствия в области. Течение 72 часов начинается с момента фактического пересечения границы региона.

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