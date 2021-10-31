С 1 ноября жителей Ростовской области не пустят в кафе даже с QR-кодом

В Ростове закроются предприятия общепита Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донском регионе на предстоящей неделе, с 1 по 7 ноября, объявленной нерабочей, для посетителей закроются двери всех ресторанов и кафе. Соответствующее постановление было подписано первым заместителем губернатора Игорем Гуськовым.

Соответственно, с понедельника по воскресенье включительно на территории региона будет приостановлена работа предприятий общепита. Исключением станут только те компании, которые будут принимать заказы в дистанционном режиме, работать навынос и осуществлять доставку заказов.

- Кроме того, столовые, бары, рестораны и кафе, расположенные на территории гостиниц, также могут продолжить свою деятельность, но при условии доставки готовых блюд в номера или работы навынос, - говорится на сайте донского правительства.

Продолжат работы и столовые, которые находятся на территории той или иной фирмы и обслуживают только ее сотрудников. Новые ограничения также не распространяются на кафе в аэропорту "Платов".

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Но для того, чтобы попасть в них, потребуется QR-код.