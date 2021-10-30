Ростовский торговый центр рассказал, какие магазины будут работать в период локдауна

Ростовский ТЦ рассказал о режиме работы в ближайшие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове ТЦ "Горизонт" на официальном сайте рассказал, какие магазины будут работать во время начавшегося с сегодняшнего дня локдауна.

Согласно постановлению властей, в ростовские торговые центры могут попасть только достигшие совершеннолетия горожане, кроме того, при себе посетители должны иметь либо QR-код, либо справки о перенесенной в минувшие полгода болезни.

ТРК «Горизонт» опубликовал список тех магазинов, которые несмотря на локдаун, продолжат свою работу. Стоит отметить, что на предстоящую неделю полностью приостановлена работа кинотеатра, находящегося в ТЦ и фитнес-клуба.

Магазины одежды Zara, UNIQLO, H&M и другие будут работать только на выдачу онлайн-заказов. Обувь, косметику, технику, товары для дома и хобби посетители также могут забрать только после совершения заказа в интернете. В штатном режиме будут функционировать только магазины спортивных товаров, операторов связи и ювелирных изделий.

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Некоторые будут работать в штатном режиме.