Власти Ростова рассказали о работе медучреждений в нерабочую неделю

График работы поликлиник в нерабочую неделю предоставили ростовские власти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовские власти рассказали о том, как в течение нерабочей недели будут функционировать медицинские учреждения. Больницы и поликлиники будут функционировать по следующему графику:

1. МБУЗ "ГБ №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону"

с 01 по 03.11.2021г. работа в штатном режиме;

Детская поликлиника: 4-7 ноября с 08.00 - 14.00

Взрослая поликлиника: 4-7 ноября с 08.00 - 14.00

Женская консультация: 5-6 ноября с 08.00 - 14.00

Прививочный кабинет (вакцинация против новой коронавирусной инфекции, гриппа) – взрослая поликлиника: 4-7 ноября 08-00-14-00

2. МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону»

1, 2, 3 ноября - согласно расписанию: 08-00 до 20-00

4, 5, 6 и 7 ноября - с 8:00 до 14:00.

Вызовы врача на дом будут осуществляться все дни до 12:00.

Кабинет вакцинации поликлиники: 1, 2, 3 ноября - с 9:00 до 19:00, выходные и праздничные дни - с 8:00 до 14:00.

Женская консультация: 1, 2, 3 ноября - согласно расписанию, 6 ноября - с 8:00 до 14:00, 4, 5 и 7 ноября- выходные дни.

3. МБУЗ «Горбольница №7 г. Ростова-на-Дону»

1, 2 и 3 ноября в штатном режиме,

30 октября, 5 и 6 ноября – по субботе с 09-00 - 14-00,

31 октября, 4 и 7 ноября в режиме оказания неотложной помощи.

4 и 7 ноября с 09-00-14-00.

4. МБУЗ «Городская больница №8 г.Ростова-на-Дону»

С 1 по 3 ноября согласно штатному расписанию,

с 4 по 7 ноября по графику выходного дня - 09-00-14-00

5. МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону»

30.10.2021 г. и 31.10.2021 г.

-два фильтра с 08.00 до 14.00;

-дежурные терапевты на выезде с 08.00 до 18.00;

-терапевты на приеме с 08.00 до 14.00;

-пункт вакцинации с 08.00 до 20.00;

-травмпункт круглосуточно.

С 01.11.2021 г. по 03.11.2021 г. работа в штатном режиме

(все специалисты и все службы).

04.11.2021 - 07.11.2021 г.

-два фильтра с 08.00 до 14.00;

-дежурные терапевты на выезде и на участках с 08.00 до 18.00;

-врачи-терапевты на приеме в поликлинике с 08.00 до 14.00;

-пункт вакцинации с 08.00 до 20.00;

-травмпункт круглосуточно.

06.11.2021 г.

Дополнительно будут работать

-врач-невролог с 08.00 до 14.00;

-врач-хирург с 08.00 до 14.00.

6. МБУЗ «Городская поликлиника №1 г.Ростова-на-Дону»

1, 2 и 3 ноября в штатном режиме согласно расписанию врачей.

ул.Сержантова, 3

5 и 6 ноября – с 08-00-14-00 - дежурные врачи

4 и 7 ноября с 08-00-14-00 - дежурные врачи

ул.Сержантова, 3

ул. Днепропетровская, 50

с 4 по 7 ноября с 09.00-13-00 - Вакцинация

Ильича, 42 фильтр для пациентов с признаками ОРВИ

1, 2 и 3 ноября с 08-00-20-00

с 4 по 7 с 08-00-14-00

7. МБУЗ «Городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону»

1, 2, 3 ноября: Согласно штатному расписанию,

4, 5, 6, 7 ноября: с 08-00-14-00

7. МБУЗ «Городская поликлиника №5 г.Ростова-на-Дону»

С 1 по 7 ноября с 8.00 до 16.00,

прием вызовов с 8.00 до 14.00 - врачи-терапевты, врачи-педиатры.

Врачи-специалисты, диагностические службы будут работать по расписанию.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится с 10.00 до 13.00.

8. МБУЗ «Городская поликлиника №7 г. Ростова-на-Дону»

1, 2 и 3 ноября в штатном режиме

5 и 6 ноября – 09-14-00, с привлечением неотложной стоматологической службы;

6-7 ноября - дополнительно дежурит врач-кардиолог;

4 и 7 ноября в режиме оказания неотложной помощи;

Стационарный пункт вакцинации работает с 9:00 до 12 на ул. Варфоломеева, 103.

9. МБУЗ «Городская поликлиника №9»

1, 2 и 3 ноября в штатном режиме,

5 и 6 ноября - 09-00-14-00,

4 и 7 ноября в режиме оказания неотложной помощи.

10. МБУЗ «Городская поликлиника № 10 г.Ростова-на-Дону»

Б. Садовая, 106/46

1-3 ноября – работа в штатном режиме с 8-00 до 20-00.

4 и 7 ноября: с 8-00 до 14-00,

5 и 6 ноября: с 8-00 до 14-00;

Режим работы пунктов вакцинации:

Пункт вакцинации ул. Б. Садовая 106/46 – работает ежедневно: 1, 2 и 3 ноября с 8-00 до 20-00;

4,5,6 и 7 ноября – с 8-00 до 14-00.

Пункт вакцинации

пр-кт Чехова 17: 1-3 ноября – с 8-00 до 15-00;

ул. Зорге 66 – 1,2 и 3 ноября – с 8-00 до 20-00;

5 и 6 ноября – с 8-00 до 14-00;

4 и 7 ноября – не работает.

11. МБУЗ «Городская поликлиника №12 г. Ростова-на-Дону»

01.11-02.11 с 07.00 до 20.00

03.11 с 07.00 до 19.00

С 04.11. по 07.11

дежурства врачей с 08:00 до 14:00

12. МБУЗ «Городская поликлиника № 14 г.Ростова-на-Дону»

1, 2, 3 ноября 2021 08-00-20-00

4, 5, 6, 7 ноября 08-00-14-00

Пункты вакцинации:

1, 2, 3 ноября 08-00-16-00

4, 5, 6, 7 ноября 08-00-12-00

13. МБУЗ «Городская поликлиника № 16 г.Ростова-на-Дону»

1-3 ноября в штатном режиме,

4-7 ноября с 08-00-14-00

Кабинет неотложной помощи с 08-00-18-00

14. МБУЗ «Городская поликлиника № 41 г.Ростова-на-Дону»

01.11.2021 г.-03.11.2021 г. - работа в штатном режиме.

ул. Оганова 10:

04.11.2021- 07.11.2021 с 08.00 до 14:00 (2 терапевта на приеме, 2 терапевта - вызовы на дому, 2 фельдш.)

05.11.2021 г.

гинеколог, хирург, невролог, кабинет функциональной диагностики.

06.11.2021 г. гинеколог, хирург, невролог, кабинет функциональной диагностики, кардиолог.

Филиал поликлиники по адресу пер. Белоусова 14/2: 04.11.2021 - 07.11.2021 с 08.00 до 14:00

(врач-терапевт, фельдшер в фильтре, медсестра на заборе мазков в фильтре и медсестра на заборе мазков на дому)

График работы стационарных пунктов вакцинации по адресу:

ул. Оганова 10

30.10.2021 г. с 08:00 до 14:00

31.10.2021 г. с 08:00 до 14:00

01.11.2021 г. с 11:00 до 17:00

02.11.2021 г. с 11:00 до 17:00

03.11.2021 г. с 11:00 до 17:00

04.11.2021 г. с 08:00 до 14:00

05.11.2021 г. с 08:00 до 14:00

06.11.2021 г. с 08:00 до 14:00

07.11.2021 г. с 08:00 до 14:00\

ул. Таганрогская 126/1

30.10.2021 г. с 08:00 до 14:00

01.11.2021 г. с 08:00 до 15:00

02.11.2021 г. с 08:00 до 15:00

03.11.2021 г. с 08:00 до 15:00

05.11.2021 г. с 08:00 до 14:00

06.11.2021 г. с 08:00 до 14:00

пер. Белоусова 14/2

30.10.2021 г. с 08:00 до 14:00

01.11.2021 г. с 08:00 до 15:00

02.11.2021 г. с 08:00 до 15:00

03.11.2021 г. с 08:00 до 15:00

05.11.2021 г. с 08:00 до 14:00

06.11.2021 г. с 08:00 до 14:00

15. МБУЗ «Городская поликлиника № 42 г. Ростова-на-Дону»

1, 2 и 3 ноября в штатном режиме,

30 октября, 5 и 6 ноября с 8-00 до 14-00

31 октября, 4 и 7 ноября с 8-00 до 14-00

Вакцинация: с 08-00-12-00

16. МБУЗ «ГПС г. Ростова-на-Дону»

1, 2 и 3 ноября в штатном режиме с 08-00-20-00,

30 октября, 5 и 6 ноября – 09-00-14-00,

4 и 7 ноября выходной.

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