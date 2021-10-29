Власти Ростова рассказали о работе медучреждений в нерабочую неделю

График работы поликлиник в нерабочую неделю предоставили ростовские власти
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ростовские власти рассказали о том, как в течение нерабочей недели будут функционировать медицинские учреждения. Больницы и поликлиники будут функционировать по следующему графику:
1. МБУЗ "ГБ №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону"
с 01 по 03.11.2021г. работа в штатном режиме;
Детская поликлиника: 4-7 ноября с 08.00 - 14.00
Взрослая поликлиника: 4-7 ноября с 08.00 - 14.00
Женская консультация: 5-6 ноября с 08.00 - 14.00
Прививочный кабинет (вакцинация против новой коронавирусной инфекции, гриппа) – взрослая поликлиника: 4-7 ноября 08-00-14-00
2. МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону»
1, 2, 3 ноября - согласно расписанию: 08-00 до 20-00
4, 5, 6 и 7 ноября - с 8:00 до 14:00.
Вызовы врача на дом будут осуществляться все дни до 12:00.
Кабинет вакцинации поликлиники: 1, 2, 3 ноября - с 9:00 до 19:00, выходные и праздничные дни - с 8:00 до 14:00.
Женская консультация: 1, 2, 3 ноября - согласно расписанию, 6 ноября - с 8:00 до 14:00, 4, 5 и 7 ноября- выходные дни.
3. МБУЗ «Горбольница №7 г. Ростова-на-Дону»
1, 2 и 3 ноября в штатном режиме,
30 октября, 5 и 6 ноября – по субботе с 09-00 - 14-00,
31 октября, 4 и 7 ноября в режиме оказания неотложной помощи.
4 и 7 ноября с 09-00-14-00.
4. МБУЗ «Городская больница №8 г.Ростова-на-Дону»
С 1 по 3 ноября согласно штатному расписанию,
с 4 по 7 ноября по графику выходного дня - 09-00-14-00
5. МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону»
30.10.2021 г. и 31.10.2021 г.
-два фильтра с 08.00 до 14.00;
-дежурные терапевты на выезде с 08.00 до 18.00;
-терапевты на приеме с 08.00 до 14.00;
-пункт вакцинации с 08.00 до 20.00;
-травмпункт круглосуточно.
С 01.11.2021 г. по 03.11.2021 г. работа в штатном режиме
(все специалисты и все службы).
04.11.2021 - 07.11.2021 г.
-два фильтра с 08.00 до 14.00;
-дежурные терапевты на выезде и на участках с 08.00 до 18.00;
-врачи-терапевты на приеме в поликлинике с 08.00 до 14.00;
-пункт вакцинации с 08.00 до 20.00;
-травмпункт круглосуточно.
06.11.2021 г.
Дополнительно будут работать
-врач-невролог с 08.00 до 14.00;
-врач-хирург с 08.00 до 14.00.
6. МБУЗ «Городская поликлиника №1 г.Ростова-на-Дону»
1, 2 и 3 ноября в штатном режиме согласно расписанию врачей.
ул.Сержантова, 3
5 и 6 ноября – с 08-00-14-00 - дежурные врачи
4 и 7 ноября с 08-00-14-00 - дежурные врачи
ул.Сержантова, 3
ул. Днепропетровская, 50
с 4 по 7 ноября с 09.00-13-00 - Вакцинация
Ильича, 42 фильтр для пациентов с признаками ОРВИ
1, 2 и 3 ноября с 08-00-20-00
с 4 по 7 с 08-00-14-00
7. МБУЗ «Городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону»
1, 2, 3 ноября: Согласно штатному расписанию,
4, 5, 6, 7 ноября: с 08-00-14-00
7. МБУЗ «Городская поликлиника №5 г.Ростова-на-Дону»
С 1 по 7 ноября с 8.00 до 16.00,
прием вызовов с 8.00 до 14.00 - врачи-терапевты, врачи-педиатры.
Врачи-специалисты, диагностические службы будут работать по расписанию.
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится с 10.00 до 13.00.
8. МБУЗ «Городская поликлиника №7 г. Ростова-на-Дону»
1, 2 и 3 ноября в штатном режиме
5 и 6 ноября – 09-14-00, с привлечением неотложной стоматологической службы;
6-7 ноября - дополнительно дежурит врач-кардиолог;
4 и 7 ноября в режиме оказания неотложной помощи;
Стационарный пункт вакцинации работает с 9:00 до 12 на ул. Варфоломеева, 103.
9. МБУЗ «Городская поликлиника №9»
1, 2 и 3 ноября в штатном режиме,
5 и 6 ноября - 09-00-14-00,
4 и 7 ноября в режиме оказания неотложной помощи.
10. МБУЗ «Городская поликлиника № 10 г.Ростова-на-Дону»
Б. Садовая, 106/46
1-3 ноября – работа в штатном режиме с 8-00 до 20-00.
4 и 7 ноября: с 8-00 до 14-00,
5 и 6 ноября: с 8-00 до 14-00;
Режим работы пунктов вакцинации:
Пункт вакцинации ул. Б. Садовая 106/46 – работает ежедневно: 1, 2 и 3 ноября с 8-00 до 20-00;
4,5,6 и 7 ноября – с 8-00 до 14-00.
Пункт вакцинации
пр-кт Чехова 17: 1-3 ноября – с 8-00 до 15-00;
ул. Зорге 66 – 1,2 и 3 ноября – с 8-00 до 20-00;
5 и 6 ноября – с 8-00 до 14-00;
4 и 7 ноября – не работает.
11. МБУЗ «Городская поликлиника №12 г. Ростова-на-Дону»
01.11-02.11 с 07.00 до 20.00
03.11 с 07.00 до 19.00
С 04.11. по 07.11
дежурства врачей с 08:00 до 14:00
12. МБУЗ «Городская поликлиника № 14 г.Ростова-на-Дону»
1, 2, 3 ноября 2021 08-00-20-00
4, 5, 6, 7 ноября 08-00-14-00
Пункты вакцинации:
1, 2, 3 ноября 08-00-16-00
4, 5, 6, 7 ноября 08-00-12-00
13. МБУЗ «Городская поликлиника № 16 г.Ростова-на-Дону»
1-3 ноября в штатном режиме,
4-7 ноября с 08-00-14-00
Кабинет неотложной помощи с 08-00-18-00
14. МБУЗ «Городская поликлиника № 41 г.Ростова-на-Дону»
01.11.2021 г.-03.11.2021 г. - работа в штатном режиме.
ул. Оганова 10:
04.11.2021- 07.11.2021 с 08.00 до 14:00 (2 терапевта на приеме, 2 терапевта - вызовы на дому, 2 фельдш.)
05.11.2021 г.
гинеколог, хирург, невролог, кабинет функциональной диагностики.
06.11.2021 г. гинеколог, хирург, невролог, кабинет функциональной диагностики, кардиолог.
Филиал поликлиники по адресу пер. Белоусова 14/2: 04.11.2021 - 07.11.2021 с 08.00 до 14:00
(врач-терапевт, фельдшер в фильтре, медсестра на заборе мазков в фильтре и медсестра на заборе мазков на дому)
График работы стационарных пунктов вакцинации по адресу:
ул. Оганова 10
30.10.2021 г. с 08:00 до 14:00
31.10.2021 г. с 08:00 до 14:00
01.11.2021 г. с 11:00 до 17:00
02.11.2021 г. с 11:00 до 17:00
03.11.2021 г. с 11:00 до 17:00
04.11.2021 г. с 08:00 до 14:00
05.11.2021 г. с 08:00 до 14:00
06.11.2021 г. с 08:00 до 14:00
07.11.2021 г. с 08:00 до 14:00\
ул. Таганрогская 126/1
30.10.2021 г. с 08:00 до 14:00
01.11.2021 г. с 08:00 до 15:00
02.11.2021 г. с 08:00 до 15:00
03.11.2021 г. с 08:00 до 15:00
05.11.2021 г. с 08:00 до 14:00
06.11.2021 г. с 08:00 до 14:00
пер. Белоусова 14/2
30.10.2021 г. с 08:00 до 14:00
01.11.2021 г. с 08:00 до 15:00
02.11.2021 г. с 08:00 до 15:00
03.11.2021 г. с 08:00 до 15:00
05.11.2021 г. с 08:00 до 14:00
06.11.2021 г. с 08:00 до 14:00
15. МБУЗ «Городская поликлиника № 42 г. Ростова-на-Дону»
1, 2 и 3 ноября в штатном режиме,
30 октября, 5 и 6 ноября с 8-00 до 14-00
31 октября, 4 и 7 ноября с 8-00 до 14-00
Вакцинация: с 08-00-12-00
16. МБУЗ «ГПС г. Ростова-на-Дону»
1, 2 и 3 ноября в штатном режиме с 08-00-20-00,
30 октября, 5 и 6 ноября – 09-00-14-00,
4 и 7 ноября выходной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как будет работать ростовский общественный транспорт в течение нерабочей недели.
Автобусы и троллейбусы будут ездить по графику выходного дня.