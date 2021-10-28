Как будет работать ростовский общественный транспорт в течение нерабочей недели

В Ростове озвучили график работы транспорта на нерабочей неделе. Фото: ростовская администрация

Ростовские власти рассказали о том, как будет работать общественный транспорт на предстоящей нерабочей неделе.

- В целях обеспечения транспортного обслуживания населения города Ростова-на-Дону в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября текущего года (Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595) городской общественный пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня, - говорится в тексте сообщения.

В мэрии уточнили, что узнать расписание движения муниципальных маршрутов и отследить местоположение транспортных средств на маршрутах можно будет при помощи сервиса Pikas Online.

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