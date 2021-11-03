Коронавирус в Ростове-на-Дону 3 ноября 2021:вирусом оказались заражены еще 640 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 640 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 3 ноября 2021 - заразились еще 208 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 640 человек. Общее число зараженных составило 157 357.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,1% – от 46 до 65 лет; 17% – от 66 до 79 лет; 3,5% – старше 80 лет; 17,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 5 000 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 46 человек.

За сутки выздоровели 596 зараженных. За все время от ковида вылечились 133 102 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 44 до 85 лет и семь мужчин в возрасте от 65 до 82 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 805 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 ноября 2021: ковид выявили у 635 дончан.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 2 ноября 2021 года.