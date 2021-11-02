Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 ноября 2021: ковид выявили у 635 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 635 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 ноября 2021 - заразились еще 205 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 635 человек. Общее число зараженных составило 156 717.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,1% – от 46 до 65 лет; 14,3% – от 66 до 79 лет; 5,8% – старше 80 лет; 17,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 995 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 52 человека.

За сутки выздоровели 599 зараженных. За все время от ковида вылечились 132 506 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 32 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 47 до 92 лет и 12 мужчин в возрасте от 42 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 778 человек.

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