Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 ноября 2021: еще 33 дончанина скончались от опасной инфекции

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 629 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 ноября 2021 - заразились еще 206 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 629 человек. Общее число зараженных составило 156 082.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,7% – от 46 до 65 лет; 11,8% – от 66 до 79 лет; 3,5% – старше 80 лет; 18,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 941 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 47 человек.

За сутки выздоровели 595 зараженных. За все время от ковида вылечились 131 907 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 33 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 45 до 92 лет и 17 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 746 человек.

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