Коронавирус в Ростове-на-Дону 31 октября 2021: антирекорд заболеваемости за сутки снова побит

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 625 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 31 октября 2021 - заразились еще 203 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 625 человек. Общее число зараженных составило 155 453.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,8% – от 46 до 65 лет; 15,5% – от 66 до 79 лет; 4% – старше 80 лет; 18,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 966 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 50 человек.

За сутки выздоровел 581 зараженный. За все время от ковида вылечился 131 312 житель Дона.

Подтвердилась смерть 34 инфицированных. Это 24 женщин в возрасте от 47 до 91 года и 10 мужчин в возрасте от 62 до 93 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 713 человека.

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