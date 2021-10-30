Коронавирус в Ростове-на-Дону 30 октября 2021: в регионе опасным вирусом заразились еще 620 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 620 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 30 октября 2021 - заразились еще 202 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 620 человек. Общее число зараженных составило 154 828.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,1% – от 46 до 65 лет; 16,1% – от 66 до 79 лет; 3,7% – старше 80 лет; 16,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 927 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 41 человек.

За сутки выздоровели 588 зараженных. За все время от ковида вылечился 130 731 житель Дона.

Подтвердилась смерть 33 инфицированных. Это 22 женщин в возрасте от 58 до 93 лет и 11 мужчин в возрасте от 56 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 679 человека.

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