"Схожу за вас в ТЦ": Как и сколько предпримчивые ростовчане зарабатывают на тех, у кого нет QR-кода

По словам QR-курьера, чаще всего заказчики просят купить еду, забрать заказанную онлайн одежду или купить детские вещи. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В период ноябрьских ковидных каникул ростовчанам, которые не успели или не захотели получить заветные QR-коды, попасть в торговые центры просто невозможно. Но если есть такая потребность, то выход все же найдется.

Доски бесплатных объявлений пестрят предложениями, как сделать покупки в торговых центрах в обход справок и кодов.

Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" выяснила, как и сколько предприимчивые коммерсанты зарабатывают на тех, кто не сможет в ближайшие дни попасть в ТЦ.

"ШОПИНГ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ"

"Схожу за вас в ТЦ" - такое предложение появилось аккурат в день объявления о новых ограничения на Дону. Ростовчанка предлагает всего за 500 рублей сходить на шопинг. Все по тому, что в отличие от потенциальных клиентов у автора объявления есть QR-код.

- Схожу за вас за покупками, в магазин, торговый центр или любое другое место, куда возможен доступ только по QR-кодам в связи с ограничениям, - говорится в объявлении. - Шопинг с сопровождением. Есть действующий QR-код.

Под видом потенциального клиента мы связались с предприимчивой леди и узнали все подробности нового QR-кодового бизнеса.

Войти в ТЦ можно только по трем документам.

ПОПАСТЬ В ТЦ МОЖНО И ПО ВИДЕОЗВОНКУ

Ответа долго ждать не пришлось. Спустя пару секунд на звонок ответила женщина. Судя по шуму транспорта, она была на одном из таких заказов.

- Я по поводу объявления. Можете сходить сегодня за меня в торговый центр и купить в аптеке одно лекарство, оно там просто дешевле? - спросила я.

- Сегодня не смогу, на двух заказах нахожусь уже одновременно. Но могу завтра, - призналась собеседница.

- Отлично! Хочу уточнить, доставка в 500 рублей - стандартный ценник на любой заказ, или цена зависит от чего-то еще? - как заказчик уточняю размер трат.

- Вы говорите мне адрес, я рассчитываю, сколько мне выйдет проезд и сколько потрачу времени. Час времени - от 100 рублей, - озвучила ценовую политику девушка. - По заказам езжу на общественном транспорте. И поэтому не все могу выполнить за один день. Из практики - в день максимум могу взять три заказа, но они все в разных концах Ростова: один - в Александровке, другой - на Западном, третий - на СЖМ. Передвижение занимает много времени.

Такие предложения появились на ростовских досках объявлений. Фото: авито.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ УЖЕ НАШЛИСЬ

По словам QR-курьера, чаще всего заказчики просят купить еду, забрать заказанную онлайн одежду или купить детские вещи.

- Во время шопинга в супермаркете или детском магазине могу созвониться с вами по видеосвязи, чтобы вы сами выбирали товар, - сообщила барышня.

Кстати, до сегодняшнего утра объявление о виртуальном шопинге в Ростове было единственным. Но буквально пару часов назад появилось еще одно. И, действительно, не все же одной QR-леди быстрые деньги зарабатывать. Ценник тот же, но вот спектр услуг шире. Здесь не только сходят за вас в торговые центры с видеосопровождением, но и сводят вашего ребенка в фаст-фуд или за новой кофточкой. Выбор - за заказчиком.

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