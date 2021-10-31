БАДы вместо лекарств: как ростовчане пытаются лечить коронавирус чаями, чудо-таблетками и благовониями

Как ростовчане пытаются лечить коронавирус чаями, чудо-таблетками и благовониями. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В период распространения коронавирусной инфекции, когда медицина перегружена, а больницы переполнены, народ стал искать способ самостоятельно победить вирус. А как известно, есть спрос - будет и предложение.

В интернете появились сообщения о том, как можно победить covid-19 с помощью народных средств и альтернативной медицины.

На волне всеобщего страха и безысходности «знатоки» стали продавать свои «проверенные» средства от коронавируса, которые, по их мнению, эффективнее и доступнее их противовирусных лекарственных аналогов.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» решил выяснить, какие особые препараты от коронавируса предлагают ростовчанам, и как они помогают излечить болезнь.

МАРКЕТОЛОГИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Как известно, коронавирусная инфекция более всего опасна для пожилых и людей, страдающих хроническими заболеваниями - по ним ковид бьет больнее всего. В самом начале пандемии именно пенсионеры умирали чаще молодых. Специалисты объясняли, что в этом возрасте люди ведут малоподвижный образ жизни, у них слабые легкие, проблемы с давлением и сосудами. А при заболевании коронавирусом, сопутствующие хронические заболевания только усугубляют ситуацию и делают лечение более затяжным и малоэффективным.

И, как правило, пожилые люди больше привыкли доверять народной мудрости, а не официальной медицине. Они аргументируют это тем, что в их детстве врачей и стольких лекарств не было, но все были здоровы. Лечились тогда по-народному – подорожник к коленке или сборы трав для лечения большинства болячек.

Поэтому даже при изобилии аптек пожилые всегда ищут альтернативу. Умелые маркетологи прекрасно осведомлены в предпочтениях пенсионеров, на перебой предлагая свои чудо-лекарства. «Эффект плацебо» никто не отменял, главное - чтобы были безобидными. Сейчас препараты продают в маленьких магазинах и попутно в онлайн пространстве.

При вирусной инфекции нужно сразу обращаться к врачу. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

БАДЫ РОДОМ ИЗ ПЕКИНА

Нередко продавцами выступают сами пенсионеры, которые рассказывают о чудодейственном препарате своим ровесникам. На улице, в общественном транспорте, они заводят разговор со случайными прохожими и советуют им, как бы по «секрету», уникальное средство, которое спасет от коронавируса.

- Вот бедный ребенок в маске сидит, его мама, наверное, не знает, что уже есть средство от коронавируса, - рассказывает одна из пожилых женщин своей случайной попутчице в автобусе. - Я вот сама излечилась довольно быстро, пила одно особое средство, которое очищает кровь и выводит все токсины.

«Победившая коронавирус» пенсионерка показывает попутчице баночку с капсулами, судя по виду — обычные БАДы. Народ заинтересовано начинает поглядывать в их сторону.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» по названию нашел этот препарат в продаже во многих ростовских магазинах. Примечательно, что в инструкции указано, что это «природный антибиотик, который очищает и улучшает качество крови и выводит токсины из организма». Если в поиске на сайте написать «средство от коронавируса» сразу появляются эти таблетки, хотя в инструкции про борьбу с covid-19 не написано ровным счетом ничего.

Кстати, в период пандемии в городе выросло количество ларьков, специализирующихся на препаратах восточной медицины. А поскольку БАДы не относятся к лекарствам, то и требования к ним не больше, чем к продуктам питания.

ВЫПЕЙТЕ ЧАЮ И ПОЛЕГЧАЕТ

В одном из ларьков в центре Ростова-на-Дону продавщица отметила, что тот самый БАД, действительно, пользуется популярностью при лечении коронавируса, и к ним периодически заходят горожане именно за этими капсулами.

Помимо таблеток, люди еще приобретают чаи, которые поднимают иммунитет и выводят токсины, а также благовония и ароматические свечи для «отпугивания» коронавируса и обеззараживания помещений. Цена вопроса - порядка 700 рублей за позицию.

При этом врачи эту тенденцию увлечения народным средствам не разделяют. Специалисты говорят, что, принимая подобные таблетки с непонятным составом, люди отдаляются от реального лечения и подвергают себя опасности.

Самолечение может привести к тяжелым последствиям. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ КОВИДЕ

- Применение БАДов с непонятным составом, должно быть ограничено, и их нельзя использовать в качестве лечения, особенно в острый период заболевания, - уверен заместитель главного врача по медицинской части МЦ «Семья» Николай Воликов. - Могут возникнуть нежелательные реакции организма. Фиточаи или травяные сборы возможно употреблять для выведения мокроты, в целях увеличения потребления жидкости. Их можно использовать как вспомогательный элемент помощи организму, но не как основной. Однозначно нет никаких трав и БАДов, которые бы влияли на течение заболевания или на сам вирус.

При этом, по словам медика, в качестве вспомогательных веществ для лечения используют витаминную терапию: эффективность наблюдается при приеме витамина D, витамина С, группы В, фолиевой кислоты и частично микроэлементов, в том числе цинка.

Николай Воликов отмечает, что помимо лекарственных препаратов и витаминов, для лечения коронавируса в легкой форме, возможно применять дыхательную гимнастику, которая не позволяет развиться застою в легких и способствует отхождению мокроты, или легкую физкультуру, для уменьшения застоя крови в организме.

- В любом случае, коронавирус - это не простуда, а серьезное заболевание, которое ведет к осложнениям, - предупреждает доктор. - Если человек заболел этой болезнью, его нужно тщательно наблюдать, при первых симптомах лечить проверенными лекарствами. И самолечение здесь недопустимо.

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- Какие симптомы можно отнести к постковидным состояниям?

- Все зависит от того, где больше наследил вирус в организме человека, - говорит ростовский врач. - У кого-то больше поражение сердечно-сосудистой системы. У кого-то идет в сторону поражения нервной: у людей часто возникает тревожность, бессонница. При этом поражение периферической нервной системы есть даже у тех, кто легко перенес болезнь. Но есть и гораздо тяжелые случаи (подробности)