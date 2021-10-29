«Последствия могут остаться навсегда»: что ждет переболевших коронавирусом, рассказал ростовский врач

В течение года после перенесенного заболевания пациент должен пройти четыре диспансеризации Фото: Иван МАКЕЕВ

Постковидный симптом может быть и у тех, кто легко переболел ковидом. О том, как помочь организму восстановится после болезни и когда делать ревакцинацию, в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал замглавврача по медицинской части медцентра «Семья» Николай Воликов.

ЧАСТЫЙ СИМПТОМ-ТРЕВОЖНОСТЬ

- Какие симптомы можно отнести к постковидным состояниям?

- Все зависит от того, где больше наследил вирус в организме человека. У кого-то больше поражение сердечно-сосудистой системы. У кого-то идет в сторону поражения нервной: у людей часто возникает тревожность, бессонница. При этом поражение периферической нервной системы есть даже у тех, кто легко перенес болезнь. Но есть и гораздо тяжелые случаи: молодые люди, которые перенесли коронавирус легко, проснувшись утром, поняли, что у них не работают руки и ноги. Это означает, что вирус пошел больше на поражение нервной системы. Но наиболее частый симптом после коронавируса - тревожность. Поэтому лучше работать с психологами и психотерапевтами, чтобы они помогали справиться с ситуацией.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ

- Сколько времени требуется на восстановление?

- Если говорить о процессе восстановления после Covid-19, то на все про все уйдет около года, - уверяет специалист. - Дело в том, что после выписки больному необходимо пройти еще четыре диспансеризации. Она идет в два этапа. После выписки из госпиталя человек становится на учет в поликлинику. И дальше проходит обследование через восемь недель, через три месяца, через полгода и через год. То есть за пациентом наблюдают еще год.

Тем, кто переболел в тяжелой форме, необходимо пройти через восемь недель повторную компьютерную томограмму легких. Также необходимо проверить функцию легких. Такое обследование называется спирография. А еще сделать УЗИ сердца. Это минимальный набор обследований, который должен пройти пациент.

Существует и список анализов. Это общий анализ крови, коагулограмма, C-реактивный белок, ферритин. Потом пациента смотрит терапевт. И если есть какие-то изменения, то врач назначает дополнительные методы обследования.

О РЕВАКЦИНАЦИИ

Специалист также рассказал, что делать с ревакцинацией, если человек уже переболел.

Как известно, сертификат, который выгружается на Госуслугах, действителен год. Если ориентироваться на него, то можно год не ревакцинироваться. Но что делать, если год подошел к концу, а человек недавно переболел?

- По рекомендации ВОЗ через полгода после перенесенного заболевания нужно ревакцинироваться. Несмотря на то, что человек переболел привитым или нет, сроки нужно выдержать. Через полгода проверить антитела, если их нет, то ревакцинироваться, - продолжает собеседник. - Если тест показал, что антител нет, и человек решил ревакцинироваться, то прививаться одной и той же вакциной необязательно. Например, если человек привился «Спутником V», то ревакцинироваться можно «Спутнику Лайт», который разрабатывался как сезонная вакцина.

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