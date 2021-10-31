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Общество31 октября 2021 11:00

Ростовчанам напомнили о необходимости ревакцинации от коронавируса

Так иммунитет лучше запомнит "инфекцию"
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Зачем проходить ревакцинацию, рассказали в Горздраве

Зачем проходить ревакцинацию, рассказали в Горздраве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ростовском горздраве местным жителям рассказали о том, почему так необходима ревакцинация. Соответствующий пост ведомство опубликовало на официальной странице в соцсети Инстаграм.

- Ревакцинация (повторное введение вакцины) необходима чтобы иммунитет лучше „запомнил“ инфекцию и обеспечил эффективную защиту от заболевания. Прививка позволит обновить и усилить иммунный ответ организма, - говорится в тексте сообщения.

Ревакцинация от COVID-19 можно проводить любым имеющимся в наличии препаратом. Так, при использовании вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» повторную вакцинацию проводят двумя компонентами вакцин. Если же вакцинируемый выбирает «Спутник Лайт», то ему положена одна прививка.

В периоды роста заболеваемости ревакцинироваться необходимо всем - как переболевшим, так и ранее привитым. Делать это рекомендуется раз в полгода.

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В Ростове ревакцинацию прошли уже 7700 человек.

Всего от COVID-19 привились уже более 580 тысяч жителей донской столицы.