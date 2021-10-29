В Ростовской области скончались еще 33 человека с COVID-19

Умерли 22 женщины и 11 мужчин Фото: Олег Укладов

На утро пятницы, 29 октября, в Ростовской области зарегистрированы еще 33 случая смерти больных с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

- За последние сутки с диагнозом COVID-19 скончались 33 человека. Это 22 женщины возрастом от 58 до 93 лет и 11 мужчин — от 56 до 89 лет. Все страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем, - уточняется в сообщении.

Всего же с начала пандемии жертвами опасной инфекции стали 7679 дончан.

Напомним, в последние сутки ковид снова установил антирекорд: в Ростовской области подтверждены 620 новых случаев заболевания.

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