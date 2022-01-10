Трудолюбие и тактичность не вошли в типичные черты характера ростовчан

Эксперты рассказали, какой характер у жителей Ростова-на-Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики решили узнать, чем отличаются друг от друга жители различных регионов России. Для этого опросили девять тысяч человек из городов-мегаполисов. И результаты оказались неожиданными.

Правда, как отметили эксперты сайта SuperJob, жители большинства российских мегаполисов уверены – их всех отличает доброта и отзывчивость. Исключением стала лишь столица: москвичи видят друг в друге энергичность, воспитанность, а также равнодушие и вечную спешку.

Самые целеустремленные и организованные - екатеринбуржцы. Вежливость и тактичность — типичная черта петербуржцев и самарцев. Казанцы гордятся своей гостеприимностью, а нижегородцы - ответственностью.

- Такая черта характера, как стрессоустойчивость, в топе-3 у волгоградцев и красноярцев, а о чувстве стиля в одежде и интеллектуальных способностях у жителей своего города сообщили респонденты из Воронежа, - говорят аналитики.

Жители Ростова-на-Дону уверены, что их отличительные черты характера - это доброта и отзывчивость. На втором месте – хорошее чувство юмора, а на третьем – общительность. А вот такая черта, как трудолюбие, в их число не вошло. В отличие от того же Краснодара.

О том, влияет ли география на темперамент, рассказал член Российского географического общества Юрий Круглов.

- Характер рождается в результате привычек, а они формируются, исходя из образа жизни, - говорит эксперт. - У нас, на юге, самоценна сама жизнь. У нас важно, как ты ее прожил, какие люди вокруг тебя и насколько они тебя уважают, насколько эмоционально богато к тебе относятся. Отсюда – и чувство юмора у ростовчан, ведь им обладают сильные и эмоционально развитые люди.

По мнению академика, на темперамент дончан повлиял и тот факт, что изначально Ростов был портовым городом.

- То, что донская столица являлась серьезным транспортным узлом, и поэтому здесь происходил постоянный информационный обмен, сильно повлияло на характер людей, - уверен Юрий Круглов.

В то же время, считает эксперт, москвичи менее эмоциональны по той причине, что привыкли все силы бросать в работу.

- От них требуется мгновенная сообразительность, поэтому у москвичей более развито то полушарие мозга, которое отвечает за логику, - прокомментировал результаты опроса собеседник. - И это нормально. Ведь человек на 80 процентов занят делом, отсюда крайне мало времени остается на семью, друзей и праздники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять городов Ростовской области внесены в ТОП-30 рейтинга самых зловонных населенных пунктов России

Сама южная столица оказалась на 93-м месте в списке: менее четверти опрошенных ростовчан обеспокоены неприятными запахами возле своих домов (подробнее)