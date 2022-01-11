Штамм омикрон распространился в Ростовской области

В противочумном институте определили штамм омикрон, не завезенный из-за рубежа Фото: Иван МАКЕЕВ

Штамм коронавируса - омикрон - распространился в Ростовской области. Об этом узнали после случаев заболевания женщины и 6-месячного малыша. Эту информацию сегодня, 11 января, на заседании оперштаба рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Противочумный институт при секвенировании биоматериала от 6-месячного ребенка и женщины из Ростова-на-Дону выявили новый коронавирус, относящийся к геноварианту омикрон, - сообщил Евгений Ковалев.

Специалист подчеркнул, что очаги не связаны между собой. К тому же, «ни сами заболевшие, ни члены их семьи, ни их близкие не выезжали за границу и не имели контакта с вернувшимися из-за рубежа».

- Следовательно, этот вариант уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками, - отметил глава управления Роспотребнадзора.

Также на контроле сейчас все еще остается очаг с омикроном в РостГМУ.

- Это завозной случай. Все контактные изолированы и находятся под наблюдением до завтрашнего дня, то есть до 12 января. Если новых случаев не будет, очаг мы закроем. Пока распространение за пределы общежития удается предупредить, - рассказал Евгений Ковалев.

В целом по Ростовской области выявили уже более 1100 штаммов. В 90% случаев пока преобладает индийский, 4,1% - британский, омикрон - менее 1%.

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