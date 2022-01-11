Вирус все еще продолжает распространяться «за счет взрослого населения» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области заболеваемость COVID-19 снизилась на 20%. Об этом сегодня, 11 января, на заседании оперативного штаба заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Зафиксировано снижение на первой неделе текущего года по сравнению с 52 неделей на 20%. Такая ситуация наблюдается во всех возрастных группах, - отметил Евгений Ковалев.

При этом специалист подчеркнул, что вирус все еще продолжает распространяться «за счет взрослого населения». Чаще всего - в 29% случаев - носителями вируса становятся люди от 30 до 49 лет. На втором месте - 25% - жители Дона от 50 до 64. Замыкает тройку группа пациентов от 65 лет и старше, их почти 25%.

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