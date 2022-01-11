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Общество11 января 2022 10:56

Повышения заболеваемости COVID-19 среди детей в Ростовской области пока не фиксируют

В последнюю неделю доля случаев колеблется в пределах 9-16%
Ангелина СКИБА
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Сейчас ожидается поставка вакцины от COVID-19

Сейчас ожидается поставка вакцины от COVID-19

Фото: Олег ЗОЛОТО

Повышения заболеваемости коронавирусом среди детей в Ростовской области не наблюдается. Об этом сегодня, 11 января, заявили в региональном пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- Роста заболеваемости среди детей в регионе не наблюдается. В последнюю неделю доля случаев колеблется в пределах 9-16%. Тяжелого течения у детей не зафиксировано. Сейчас ожидается поставка вакцины для подростков, - сообщили в пресс-центре.

Ранее о подготовке школьников к вакцинации сообщил также и главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Специалист подчеркнул, что до этого нужно провести тщательную подготовку и организовать разъяснительную работу с родителями.

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