Повышения заболеваемости COVID-19 среди детей в Ростовской области пока не фиксируют

Сейчас ожидается поставка вакцины от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Повышения заболеваемости коронавирусом среди детей в Ростовской области не наблюдается. Об этом сегодня, 11 января, заявили в региональном пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- Роста заболеваемости среди детей в регионе не наблюдается. В последнюю неделю доля случаев колеблется в пределах 9-16%. Тяжелого течения у детей не зафиксировано. Сейчас ожидается поставка вакцины для подростков, - сообщили в пресс-центре.

Ранее о подготовке школьников к вакцинации сообщил также и главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Специалист подчеркнул, что до этого нужно провести тщательную подготовку и организовать разъяснительную работу с родителями.

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