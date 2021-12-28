Сейчас наметилась тенденция к снижению заболеваемости Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области начали готовиться к вакцинации детей от COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Необходимо уже сегодня провести оценку численности подлежащих прививкам детей и усилить разъяснительную работу с родителями. Должны быть максимально готовы к проведению иммунизации после того, как детская вакцина поступит в Ростовскую область, - подчеркнул Евгений Ковалев.

При этом специалист отметил, что сейчас среди школьников и дошколят наметилась тенденция к снижению заболеваемости.

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