Сейчас наметилась тенденция к снижению заболеваемости
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростовской области начали готовиться к вакцинации детей от COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.
- Необходимо уже сегодня провести оценку численности подлежащих прививкам детей и усилить разъяснительную работу с родителями. Должны быть максимально готовы к проведению иммунизации после того, как детская вакцина поступит в Ростовскую область, - подчеркнул Евгений Ковалев.
При этом специалист отметил, что сейчас среди школьников и дошколят наметилась тенденция к снижению заболеваемости.
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